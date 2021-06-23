Небензя: некоторые страны с позиции силы решают вопросы информационной безопасности

ООН, 23 июня. /ТАСС/. Некоторые государства пытаются с позиции силы решать вопросы информационной безопасности, в том числе прибегая к обвинениям в организации кибератак. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая по видеосвязи на Московской конференции по международной безопасности.

По словам Небензи, тематика международной информационной безопасности "за считанные годы из узкотехнологической превратилась в одно из магистральных направлений международной дипломатии". Постпред РФ при ООН отметил, что вместе с общим стремлением к цифровизации "растет уязвимость пользователей, социума и государства перед лицом угроз в киберпространстве".

"Некоторые страны пытаются с позиции силы навязать свои правила игры в информационной сфере, - подчеркнул Небензя. - К сожалению, бездоказательные обвинения в организации кибератак становятся очень удобным предлогом для политического давления на суверенные государства, для нагнетания напряженности". При этом он отметил, что "одновременно цифровую сферу активно осваивают террористы и преступники".

IX Московская конференция по международной безопасности проходит 23-24 июня в российской столице. В мероприятии, организованном Минобороны РФ, принимают участие более 600 человек. На форуме обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.