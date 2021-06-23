Меркель заявила, что приветствует встречу Путина и Байдена в Женеве

"Я считаю, что мы нашли [с США] общую основу не только для того, чтобы определить геополитические вызовы, но и согласовать совместные действия. Это касается России, это касается Китая, а также вопросов, какие альянсы мы можем создать, каковы наши интересы", - сказала она в среду на пресс-конференции перед переговорами в Берлине с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Так что мы будем продолжать этот обмен мнениями, конечно, в свете разговора между президентом [США Джо] Байденом и российским президентом [Владимиром Путиным]. Я очень приветствую то, что такой разговор состоялся, как и переговоры [США] с китайским руководством на Аляске", - подчеркнула Меркель. "Я думаю, что при всех разногласиях нужно держать открытыми каналы для диалога, ясно обозначать наши позиции и интересы и затем смотреть, какие коридоры для решений появляются", - считает канцлер. "Мы рады, что США, если процитировать Джо Байдена, снова вернулись на мультилатеральную сцену. Германия и США являются здесь партнерами, мы осознаем нашу ответственность", - добавила она.

18 июня Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявила, что Европейский союз должен поддерживать открытый диалог с Москвой, раз это делают США, "как бы сложно это ни было".