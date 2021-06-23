Маас заявил, что вывод иностранных войск из Ливии должен происходить постепенно

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас полагает, что вывод иностранных войск из Ливии должен осуществляться постепенно. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Берлине по итогам 2-й Берлинской конференции по Ливии, организаторами которой выступили МИД ФРГ и ООН.

"Для достижения прогресса [в Ливии] два аспекта имеют решающее значение с нашей точки зрения. Это проведение выборов, о которых мы говорили сегодня, и вывод всех иностранных сил и наемников", - отметил Маас. При этом он добавил, что эта тема интенсивно обсуждалась в ходе 2-й Берлинской конференции по Ливии. "Когда дело доходит до последовательности, все мы понимаем, что вывод иностранных сил должен осуществляться постепенно, шаг за шагом", - подытожил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Вместе с тем Маас заметил, что вопрос вывода иностранных войск обговаривался с представителями Турции. "Это тема, которую мы интенсивно обсуждали с турецкой стороной, подчеркнув, что наемники и регулярные силы, консультирующие и оказывающие помощь в обучении, должны рассматриваться отдельно", - сказал глава МИД Германии. "Сегодня мы вместе пришли к тому, что <...> мы [участники конференции, а также ООН] не успокоимся до тех пор, пока последние иностранные силы не покинут Ливию", - заверил Маас. "Это то, к чему мы пришли на второй конференции по Ливии, и это то, над чем мы будем работать", - заключил политик.

Россию на конференции представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Кроме того, в форуме принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По данным МИД ФРГ, на встрече подведены итоги реализации решений первой Берлинской конференции по Ливии и рассмотрены все аспекты урегулирования.