Вильнюс намерен обратиться к Минску за помощью по инциденту с лайнером Ryanair

ВИЛЬНЮС, 23 июня. /ТАСС/. Литва намерена обратиться к Белоруссии за юридической помощью в расследовании дела, связанного с вынужденной посадкой 23 мая в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, после того, как будет собрано достаточно информации. Об этом в среду в эфире национального радио LRT заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Следствие ведется достаточно интенсивно, идет сбор информации. К белорусской стороне мы обратимся за предоставлением помощи после того, как будет собран достаточный для такого обращения объем информации", - сказала она.

Как отметила генпрокурор, свое следствие по инциденту ведут Латвия и США. "На борту самолета находились граждане этих стран, поэтому в обеих [странах] ведется свое следствие", - пояснила она.

Грунскене повторила, что подозреваемых по делу пока нет. С аналогичным заявлением она выступала 15 июня.