Блинкен: США и Германия уверены в необходимости взаимодействовать и работать с союзниками

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. США и Германия разделяют твердую уверенность в том, что должны взаимодействовать и работать с союзниками. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

"У Соединенных Штатов нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия. И это начинается, конечно, с общих ценностей и общих интересов. Но также я думаю, что канцлер выразила общую уверенность в том, что со всеми проблемами, с которыми мы сталкиваемся и которые влияют на жизнь наших народов - мы знаем и согласны с этим - ни одна страна не сможет справиться в одиночку", - отметил дипломат.

"Сейчас, возможно, как никогда ранее, повышается значение сотрудничества, координации, работы с другими, - добавил госсекретарь. - И Германия подает пример в этом деле, будь то COVID-19, изменение климата, разрушительное воздействие новых технологий по всему миру, проблемы, которые действительно оказывают влияние на жизнь наших народов. Германия и Соединенные Штаты разделяют уверенность в том, что мы должны найти пути совместной работы и сотрудничества с другими [союзниками]". Блинкен напомнил, что Джо Байден в первые месяцы своего президентства "сосредоточился на возрождении альянсов" с участием США.

"Действительно, обсудить есть много чего - от Китая до России и иных вопросов", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства, говоря о темах переговоров с канцлером.

Кроме того, Блинкен заверил Меркель, что Байден с нетерпением ждет встречи с нею в Вашингтоне, запланированной на 15 июля.