Участники второй Берлинской конференции по Ливии приняли итоговый документ

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Участники второй Берлинской конференции по ливийскому урегулированию подтвердили приверженность невмешательству во внутренние дела Ливии. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении, принятом по итогам встречи.

"Мы подтверждаем нашу приверженность воздерживаться от вмешательства в конфликт или во внутренние дела Ливии и призываем всех международных субъектов сделать то же самое", - указывается в заявлении.

Участники второй конференции по ливийскому урегулированию выразили приверженность выполнению решений предыдущей встречи в Берлине в январе 2020 года.

"Мы, участники [2-й конференции по Ливии], подтверждаем взятые на себя обязательства, содержащиеся в итоговом заявлении Берлинской конференции по Ливии от 19 января 2020 года", - отмечается в документе. При этом указывается, что с тех пор ситуация в Ливии значительно улучшилась, военные действия прекратились. Кроме того, действует режим прекращения огня.

"Прекращение добычи нефти отменено", - подчеркивается в итоговом заявлении. Вместе с тем констатируется, что под эгидой ООН возобновился всеобъемлющий политический диалог между всеми политическим партиями Ливии. "Учрежден временный исполнительный орган и Правительство национального единства (ПНЕ), одобренное Палатой представителей Ливии", - говорится в документе.

Участники второй Берлинской конференции по ливийскому урегулированию заявили о необходимости проведения президентских и парламентских выборов в стране 24 декабря 2021 года.

"Президентские и парламентские выборы в Ливии, проведение которых запланировано на 24 декабря 2021 года, должны пройти так, как это оговорено в дорожной карте, принятой по итогам Форума ливийского политического диалога, который прошел в Тунисе в ноябре 2020 года, и их результаты (выборов - прим. ТАСС) должны быть приняты всеми", - говорится в документе.

В Берлине в среду проходила международная конференция по Ливии с участием представителей Алжира, Великобритании, Германии, Египта, Италии, Китая, Марокко, Нидерландов, Республики Конго (возглавляет в Африканском союзе комиссию по ливийскому урегулированию), России, США, Туниса, Турции, Франции, Швейцарии, а также делегаций ООН, Африканского союза, Европейского союза, Лиги арабских государств. В отличие от всех предыдущих конференций по ливийской проблеме в этот раз Ливия была представлена на встрече полноправным участником.