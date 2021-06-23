В Иране заявили, что согласовали с США отмену более тысячи экономических санкций

ТЕГЕРАН, 23 июня. /ТАСС/. Стороны переговоров в Вене согласовали отмену более тысячи экономических санкций в отношении Ирана. Об этом заявил в среду руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

"Согласованы все санкции в области страхования, банков, нефтяной сферы и судоходства. В соответствии с соглашением будет отменено около 1 040 санкций [введенных в период администрации президента США Дональда] Трампа", - цитирует его пресс-служба правительства страны. Политик добавил, что "также согласована отмена некоторых персональных санкций, включая санкции в отношении духовного лидера [Али Хаменеи]".

14 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что стороны на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене согласовали отмену всех секторальных санкций, включая нефтяные. Санкции США в отношении Ирана делятся на два типа: секторальные, которые включают экспорт нефти, банковскую и страховую области, судоходство, нефтехимию, строительство и производство автомобилей, и персональные, введенные в отношении иранских физических и юридических лиц.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.