Глава МИД ДНР: позиция Киева не позволяет согласовать механизм предотвращения огня

ДОНЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не смогли прийти к общему пониманию по работе координационного механизма, необходимого для обеспечения режима прекращения огня в Донбассе, из-за позиции представителей Киева. Об этом в среду по итогам заседания заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель ДНР на минских переговорах Наталья Никонорова.

По ее словам, во вторник по итогам заседания рабочей группы представитель ДНР предложил вынести на рассмотрение контактной группы "ключевой вопрос, по которому имеются разногласия, а именно - понятие координационного механизма, состав и принцип его работы". "Но, к сожалению, сегодня не удалось урегулировать и найти точки соприкосновения по этому вопросу, поскольку официальный Киев упорно занимает диаметрально противоположную позицию по поводу двустороннего взаимодействия на уровне представительств сторон в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД ДНР.

В ДНР настаивают на том, что координационный механизм, как это было согласовано в июле 2020 года при подписании дополнительных мер по контролю за перемирием, подразумевает прямую, оперативную и регулярную связь украинской стороны и республик Донбасса. Прямое взаимодействие необходимо для верификации нарушений режима прекращения огня, проведения разбирательств и предотвращения новых нарушений. "Но Киев принципиально не согласен с такой позицией, и мы прекрасно понимаем, почему: так как именно украинская сторона нарушает режим прекращения огня, совершенно очевидно, что никакое прозрачное и объективное разбирательство ей невыгодно", - подчеркнула Никонорова.

В МИД республики напомнили, что от согласования координационного механизма, подразумевающего прямое взаимодействие сторон в СЦКК, напрямую зависит жизнь, здоровье и безопасность людей. "Это такой вопрос, в котором недопустим политический пиар и тем более саботаж и уход от дискуссии с нами. Именно поэтому мы принципиально настаиваем на том, чтобы координационный механизм, который мы вот уже более семи месяцев пытаемся обсуждать на минской площадке, был незамедлительно согласован и подписан сторонами", - подытожила представитель ДНР.

Дополнительные меры

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Эти меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля 2021 года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

В апреле в беседе с журналистами замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил, что договоренностями от 22 июля 2020 года были согласованы дополнительные меры для прекращения огня, ключевым элементом которых стало взаимодействие сторон конфликта на площадке СЦКК. По его словам, речь шла именно о прямом взаимодействии представителей Вооруженных сил Украины и Народной милиции Донбасса для максимально быстрого реагирования на нарушения режима прекращения огня, их верификации и эффективного предотвращения перестрелок. При этом Козак особо отметил, что Украина подписалась под этими договоренностями, но с тех пор всячески уклоняется от их исполнения.