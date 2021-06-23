МИД Чехии провел "круглый стол" с экспертами парламентских партий по теме отношений с РФ

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Первый круглый стол по теме перспектив развития отношений с Россией состоялся в среду в МИД Чехии с участием экспертов парламентских партий республики. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.

"Первый "круглый стол" по теме будущего чешско-российских отношений состоялся в МИД республики, - написал он. - Спасибо всем парламентским партиям за участие. Несмотря на то что чешско-российские отношения находятся на очень сложном этапе, нужно говорить о том, как их выстраивать в будущем. Это невозможно [обсуждать и реализовать] без достижения политического согласия [среди чешских партий]".

Кулганек не комментировал содержание бесед за "круглым столом", который прошел за закрытыми дверями. Предполагается, что выводы, сделанные экспертами, помогут чешскому правительству, которое будет сформировано по итогам намеченных на 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату парламента республики. До этого времени в МИД должна состояться как минимум еще одна подобная встреча по теме отношений с РФ.

Кулганек в воскресенье заявил, что отношения Москвы с Прагой находятся в сложной фазе и надеяться на их урегулирование в ближайшей перспективе - "иллюзорное представление". Тем не менее, по его словам, необходимо рассматривать перспективы взаимодействия России и Чехии.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня работают по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.