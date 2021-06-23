Блинкен призвал Меркель "снизить риски" для Киева от "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал предпринять шаги по "снижению рисков", которые якобы представляет газопровод "Северный поток - 2" для Украины и энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь подчеркнул, что США продолжают выступать против трубопровода "Северный поток - 2", и призвал Германию предпринять конкретные шаги для снижения рисков, которые [газопровод] несет для Украины и энергетической безопасности Украины", - отмечается в тексте.

Канцлер и шеф американской дипломатии также подчеркнули важность скоординированного подхода к решению глобальных вызовов, которые якобы исходят от России и Китая. "Госсекретарь Блинкен и канцлер Меркель подчеркнули важность скоординированного трансатлантического подхода к решению глобальных вызовов, включая те, что исходят от Китайской Народной Республики и России. Они также обсудили вопросы восстановления [после] COVID-19, реагирования на вызванный изменением климата кризис и нашу общую заинтересованность в справедливом и прочном политическом урегулировании в Афганистане", - рассказал Прайс.

По его словам, Блинкен и Меркель "также вновь заявили о своей поддержке национальных выборов в Ливии и вывода всех иностранных сил и наемников" из этой страны.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.