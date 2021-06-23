Госдеп: Блинкен и Меркель обсудили вызовы, которые якобы исходят от России и Китая

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Ангела Меркель на переговорах в Берлине подчеркнули важность скоординированного подхода к решению глобальных вызовов, которые якобы исходят от России и Китая. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен и канцлер Меркель подчеркнули важность скоординированного трансатлантического подхода к решению глобальных вызовов, включая те, что исходят от Китайской Народной Республики и России. Они также обсудили вопросы восстановления [после] COVID-19, реагирования на вызванный изменением климата кризис и нашу общую заинтересованность в справедливом и прочном политическом урегулировании в Афганистане", - отметил дипломат.