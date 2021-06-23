{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Госдеп: Блинкен и Меркель обсудили вызовы, которые якобы исходят от России и Китая

Лидеры подчеркнули важность скоординированного трансатлантического подхода к решению глобальных вызовов

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Ангела Меркель на переговорах в Берлине подчеркнули важность скоординированного подхода к решению глобальных вызовов, которые якобы исходят от России и Китая. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен и канцлер Меркель подчеркнули важность скоординированного трансатлантического подхода к решению глобальных вызовов, включая те, что исходят от Китайской Народной Республики и России. Они также обсудили вопросы восстановления [после] COVID-19, реагирования на вызванный изменением климата кризис и нашу общую заинтересованность в справедливом и прочном политическом урегулировании в Афганистане", - отметил дипломат.

Теги
СШАГерманияРоссияКитай
В ЦАР объявили новый состав правительства
В него вошли 32 министра, включая шесть женщин
Читать полностью