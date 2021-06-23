Рябков: посол США в России Салливан вернется в Москву в ближайшие дни

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Посол США в России Джон Салливан, отбывший в Вашингтон для консультаций 22 апреля, в ближайшие дни вернется в Москву, сообщил в среду ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Он приедет в ближайшие дни. Он будет в Москве буквально в ближайшие дни", - сказал высокопоставленный дипломат.

Российско-американские отношения, переживающие не лучшие времена, еще более обострились после резонансного интервью, в котором президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". После этого Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находился с 21 марта. Посол США в РФ Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в понедельник в ходе регулярного брифинга сообщал, что посол Салливан вернется в Москву на этой неделе, "чтобы возглавить очень сильную команду посольства США в России в свете реализации указаний политики президента Байдена по итогам встречи в Женеве".

Договоренность о возвращении послов была достигнута на российско-американском саммите 16 июня в Женеве, инициатива проведения которого исходила от Вашингтона. Посол Антонов уже вернулся в Вашингтон 20 июня.