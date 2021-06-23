В Меджлис Ирана поступил проект постановления о запрете любых переговоров с США

ТЕГЕРАН, 23 июня. /ТАСС/. Проект постановления о законодательном запрете на любые переговоры между властями Ирана и США поступил в среду в Меджлис (парламент). Об этом сообщило агентство Fars. Подробности проекта пока не приводятся.

В понедельник недавно избранный президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что не намерен встречаться с президентом США Джо Байденом и что Иран не будет вести переговоры с США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если они не обеспечат интересы страны.

При этом Раиси подчеркнул, что Иран призывает США вернуться к исполнению своих обязательств по СВПД.

СВПД был принят в 2015 году Ираном и постоянными членами СБ ООН совместно с Германией. Сделка предполагает, в частности, перестройку реактора в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях и соблюдение лимитов обогащения урана. В обмен на это с Тегерана были сняты санкции СБ ООН и односторонние ограничительные меры США и ЕС.

8 мая 2018 года США вышли из сделки, обвинив Иран в ее нарушении. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД.