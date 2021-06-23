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Псаки заявила, что сроки вывода ВС США из Афганистана не изменятся

Президент Джо Байден 25 июня встретится в Вашингтоне с афганским коллегой Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Сроки вывода американских военнослужащих из Афганистана не изменятся. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, ожидается ли изменение сроков вывода ВС США из Афганистана в связи с тем, что 25 июня американский президент Джо Байден встретится в Вашингтоне с афганским коллегой Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. "Не ожидается, что сроки вывода войск к сентябрю изменятся. Они [сроки], конечно же, контролируются нашим министерством обороны", - отметила Псаки.

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