Белый дом не стал комментировать инцидент с британским эсминцем в Черном море

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду не стала комментировать инцидент с заходом эсминца ВМС Великобритании в территориальные воды России в Черном море.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

На регулярном брифинге для журналистов ее попросили прокомментировать инцидент. "Я вас направлю к британской стороне. У нас нет никаких комментариев по этому поводу", - ответила Псаки.

В среду Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".