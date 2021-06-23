В ДНР сообщили, что украинская армия обстреляла из минометов окраину Горловки

ДОНЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли минометный удар по западной окраине Горловки, силовиками было выпущено около 30 мин. Об этом в среду сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 19:00 было выпущено 12 мин калибра 82 мм по направлению Новгородское - Широкая Балка. В 19:50 выпущено 16 мин калибра 120 мм по направлению Новгородское - Озеряновка", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Ранее киевские силовики обстреляли из минометов окрестности Горловки и Ясиноватой. В результате обстрела в поселке Зайцево на севере Горловки был поврежден дом.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.