Боевики "Тахрир аш-Шам" готовят в Идлибе провокацию с использованием отравляющих веществ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Боевики группировки "Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят в Идлибе провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом заявил в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" провокации в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ", - сказал он.

"По данным источников, террористы доставили в населенный пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом, которым планируют начинить реактивные снаряды. По имеющейся информации, террористы во взаимодействии с представителями псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" намерены осуществить инсценировку "химической атаки" для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - добавил он.