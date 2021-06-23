В Литве в центре для нелегальных мигрантов произошли беспорядки

ВИЛЬНЮС, 23 июня. /ТАСС/. Беспорядки произошли в среду в Литве в находящемся в городе Пабраде Центре регистрации иностранцев, где размещают до принятия решения об их дальнейшей участи нелегальных мигрантов, задержанных на литовской территории. Как сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы, при восстановлении порядка были применены слезоточивый газ и другие спецсредства.

"В связи с попыткой группы мигрантов покинуть территорию центра и из-за отказа подчиниться требованиям охраны для наведения порядка пришлось применить слезоточивый газ и произвести несколько предупредительных выстрелов <...>", - указывается в сообщении. Пострадавших при этом, как отметило ведомство, не было. "За медицинской помощью никто не обращался", - утверждает погранслужба.

Инцидент произошел на территории палаточного городка, который был оперативно установлен при содействии армии рядом с Центром регистрации иностранцев, так как в стационарных постройках еще в начале июня свободных мест не осталось.

С начала года в Литве задержаны более 500 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в республику с территории соседней Белоруссии, что в шесть раз больше, чем за весь 2020 год.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Литовские власти считают, что это предупреждение приведено в действие.