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Чехия отзовет до конца июня военнослужащих из натовской миссии в Афганистане

Большинство солдат и военной техники уже покинули эту страну

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС Чехии Алеш Опата сообщил в среду, что республика до конца июня отзовет своих военнослужащих из состава сил международной коалиции, действующей под эгидой НАТО в Афганистане. Его слова привело Чешское радио.

"До конца июня чешская армия отзовет из состава коалиции под эгидой НАТО [в Афганистане] своих последних солдат", - сказал он.

В составе международных сил в Афганистане, как отметил Опата, остаются 12 чешских военнослужащих. Большинство солдат и военной техники уже покинули эту страну. После 11 сентября, когда ее оставит последний натовский военнослужащий, при посольстве Чехии в Кабуле для обеспечения его безопасности останется только спецподразделение военной охраны.

НАТО и далее намерено оказывать помощь Афганистану финансами и обучением сотрудников сил безопасности, которое планируется проводить в Турции, Иордании и Грузии.

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