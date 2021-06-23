Журналист Би-би-си заявил, что британский эсминец подошел к Крыму на расстояние видимости

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Британский эсминец HMS Defender в среду подошел к полуострову Крым на расстояние, с которого было видно берег. Об этом рассказал находившийся на борту корабля корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, специализирующийся на оборонной тематике.

"Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы Defender поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль", - говорится в опубликованном на сайте русской службы Би-би-си комментарии Била.

Журналист утверждает, что решение войти в 12-мильную зону территориального моря вокруг Крыма было "осознанным ходом" со стороны командования корабля, настаивавшего на том, что он следует из Одессы в Грузию по "международно признанному морскому маршруту". Бил отмечает, что Defender получал многочисленные предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны и в какой-то момент над ним находилось более 20 самолетов ВКС РФ. По словам журналиста, было озвучено предупреждение о том, что, если британский корабль продолжит движение в выбранном направлении, в его сторону будет открыт огонь.

"Мы слышали выстрелы, однако был сделан вывод о том, что мы находимся вне зоны поражения. Defender продолжил путь через территориальные воды Крыма", - рассказал Бил, утверждавший, что корабль не менял свой маршрут и примерно через час вновь вошел в международные воды, где его продолжали сопровождать российские самолеты.

Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва расценивает действия эсминца ВМС Великобритании в Черном море как грубую провокацию, а британский посол в Москве Дебора Броннерт будет вызвана в МИД РФ. Позднее в своем телеграм-канале Захарова написала, что Минобороны Великобритании и посольство РФ в Москве распространяют ложь о произошедшем инциденте. Министерство обороны Великобритании выступило с утверждением, что эсминец ВМС королевства совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, отвергнув заявления России о предупредительной стрельбе. Согласно версии ведомства, российские военнослужащие "проводили учебные стрельбы". Британское посольство в Москве в свою очередь заявило, что РФ неточно описывает инцидент с эсминцем в Черном море.