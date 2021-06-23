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На Украине Филиппа Киркорова признали угрозой для нацбезопасности

Причины внесения Киркорова в черный список не уточняются

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минкульта.

Причины внесения Киркорова в черный список не уточняются. Рядом с его именем указана дата 23 июня 2021 года. Соответствующий перечень ведомство периодически обновляет по представлению СБУ, которая и определяет лиц, опасных для нацбезопасности.

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров, по собственному утверждению, ранее "делил одну сцену и телеэфиры" с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Певец также заявлял, что он с Зеленским был "не разлей вода". Звание народного артиста Украины исполнитель получал из рук президента Виктора Ющенко. В 2008 году Киркоров представлял на "Евровидении" украинскую певицу Ани Лорак, которая заняла второе место.

Кроме Киркорова в обновленном списке указаны фамилии 201 деятеля культуры. Однако ведомство не убирает из него имена ушедших из жизни артистов, например Иосифа Кобзона или Валентина Гафта.

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