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ПАСЕ призвала Россию не применять российское законодательство в Крыму

Ассамблея также призывает "положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ"

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы утверждает, что России не следует применять в Крыму ее законодательство. Об этом говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.

В своей резолюции ПАСЕ вновь заявила о своем "непризнании аннексии Крыма". При этом ассамблея призвала российские власти "прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <...> использовать законы, действующие на Украине".

ПАСЕ также призывает "положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ". Кроме того, ассамблея потребовала "освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму".

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