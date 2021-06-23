"Фронт национального освобождения" победил на выборах в Алжире

РАБАТ, 23 июня. /ТАСС/. Правящая партия "Фронт национального освобождения" (ФНО) одержала победу на досрочных выборах в 407-местное Национальное народное собрание (ННС, нижняя палата парламента) Алжира. Об этом сообщил в среду вечером Конституционный суд (КС) страны, оглашая окончательные результаты голосования, прошедшего 12 июня.

Как заявил председатель КС Камель Фенниш, которого цитирует информационное агентство Algeria Press Service, ФНО обеспечил себе 98 мандатов в новом составе ННС. Независимым кандидатам досталось 84 места, а умеренные исламисты из "Движения общества за мир" получили 65 кресел в нижней палате парламента.

"Национальное демократическое объединение" (НДО) завоевало 58 мандатов, партия "Аль-Мустакбаль" - 48, а движение "Аль-Бина" - 39. Остальные партии сумели обеспечить себе от одного до трех мест в ННС. ФНО является одной из двух крупнейших правящих партий Алжира наряду с НДО.

Явка не превысила 23%

Из 24,4 млн граждан страны, имевших право проголосовать, на избирательные участки пришли более 5,6 млн. Таким образом, явка составила лишь 23%, сообщил Фенниш.

Досрочные выборы состоялись в связи с тем, что 18 февраля президент республики Абдельмаджид Теббун распустил ННС. Объясняя причины решения, он подчеркнул, что новые выборы позволят "открыть двери для молодежи".

По мнению политических комментаторов, досрочные выборы призваны учесть ряд требований участников протестного движения, которые с 2019 года добиваются реализации коренных реформ и смены правящей элиты.

Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году.