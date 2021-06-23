Замминистра обороны США заявил, что администрация Байдена открыта для диалога с КНДР

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Нынешнее правительство США во главе с президентом Джо Байденом открыто для диалога с властями КНДР. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол, выступая на онлайн-конференции вашингтонского Фонда Карнеги.

"Мы ясно дали понять, что открыты для диалога с ними. Мяч немного на их стороне", - сказал заместитель руководителя американского военного ведомства, комментируя перспективы налаживания переговоров с властями КНДР. "Они подавали в последние недели смешанные сигналы относительно того, в какой степени открыты для взаимодействия и диалога с нами", - считает Кол. "Но мы открыты для диалога <...>", - заверил заместитель главы Минобороны США.

"Тем не менее это не должен быть диалог ради диалога. Он должен быть нацелен на практические меры, на разрядку напряженности на Корейском полуострове и сокращение в практическом плане ядерной и ракетной угроз, угрозы оружия массового уничтожения, исходящих от КНДР в адрес не только США, но и наших союзников вроде Южной Кореи и Японии", - отметил замглавы Пентагона.

Гарантии безопасности

Вопрос о возможном предоставлении Пхеньяну Вашингтоном "гарантий безопасности" Кол назвал очень серьезным. Нельзя использовать перспективу предоставления гарантий безопасности просто для того, чтобы попытаться усадить официальных лиц КНДР за стол переговоров, убежден замминистра. С его точки зрения, у самого Пхеньяна должна быть заинтересованность в возвращении к переговорам. "Наше мнение заключается в том, что они не могут [без посторонней помощи] добиться того, чего хотят в плане безопасности и экономики <...>", - сказал при этом Кол.

Кроме того, он утверждал, что администрация Байдена не намерена использовать по отношению к КНДР "максималистский подход" - "берите, что дают". "Мы готовы сесть с ними [за стол переговоров], засучить рукава и поглядеть, можем ли наметить значимые практические шаги <...>", - добавил замглавы Пентагона.

Смена курса

Как сообщила в конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения "грандиозной сделки" с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее администрация Байдена сигнализировала о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна. Тем не менее Байден в конце мая подтвердил, что готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определенных условиях, предусматривающих прежде всего ведение переговоров с целью денуклеаризации Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп принял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.