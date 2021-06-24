В Пентагоне утверждают, что хакеры из РФ не поражают компьютеры с русским языком

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Пентагон утверждает, что действующие в России хакеры разработали программное обеспечение, позволяющее избегать заражения компьютеров, на которых русский язык установлен по умолчанию. Такую версию изложила в среду первый заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг.

По мнению Оянг, иногда линия между государствами и преступными игроками размыта. "Мы видим, что некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды, что не соответствует поведению ответственных государств в киберсфере, - сказала она на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. - Наши противники создают благоприятную среду для группировок, занимающихся вымогательством, позволяя им действовать внутри своих границ и укрывая от преследования, пока те избегают атак в отношении бизнеса и правительственных систем принимающей страны".

"Иногда доказательство находится в коде вируса-вымогателя, поскольку действующие в России группировки разрабатывают вредоносное программное обеспечение так, чтобы избежать заражения компьютеров, на которых русский язык установлен по умолчанию", - утверждала представитель ведомства. США, отметила она, призывают ответственные страны "принять меры в отношении преступников, которые осуществляют связанную с вымогательством деятельность с их территории".

На пресс-конференции по итогам встречи в Женеве 16 июня президент США Джо Байден заявил, что передал главе российского государства Владимиру Путину список из 16 типов инфраструктурных объектов, атаки на которые, согласно предложению американской стороны, должны пресекаться самым жестким образом. Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была совершена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

На своей пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о правилах поведения в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".