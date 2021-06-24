Лидеры ЕС обсудят на саммите отношения с РФ, Белоруссию и восстановление после пандемии

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса и восстановление после нее станет в очередной раз главной темой двухдневного заседания лидеров 27 стран Евросоюза, которые соберутся в четверг в Брюсселе последний раз перед летними каникулами. Как ожидается, главы государств и правительств обсудят, в частности, процесс вакцинации, сертификаты о вакцинации и связанный с этим летний отпускной период, а также опасность новых вариантов вируса.

Другой центральной темой саммита станет стратегическая дискуссия по отношениям с Россией на основании представленного 16 июня главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем отчета по Москве, сообщил накануне в своем письме лидерам стран ЕС глава Евросовета Шарль Мишель. При этом, как рассказал корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС, каких-либо больших решений по итогам этого обсуждения ожидать не стоит.

Кроме того, накануне саммита британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС, этот вопрос может быть также поднят на саммите в четверг.

Кроме того, главы государств и правительств затронут ситуацию в Белоруссии, отношения с Турцией и борьбу с миграционным кризисом в сообществе.

Второй день саммита будет традиционно посвящен еврозоне, в частности, экономическому восстановлению ЕС после пандемии коронавируса.

Кроме того, на саммит ЕС в этот раз приглашен генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, с которым лидеры 27 стран намерены обсудить "глобальные вызовы и геополитические вопросы".

Проблемы пандемии

"Восстановление после пандемии COVID-19, как в ЕС, так и во всем мире, станет ключевой темой. Успешная кампания вакцинации, которая проводится по всему ЕС, а также запуск цифрового сертификата COVID облегчат свободное передвижение в летние месяцы и в последующие годы. Однако мы должны внимательно следить за вариантами и сдерживать их распространение скоординированным образом", - написал Шарль Мишель в письме лидерам стран сообщества.

По его словам, участники саммита также "обменяются мнениями об уроках пандемии". "Как было согласовано в феврале, мы также проведем первый обмен мнениями об уроках, извлеченных из пандемии, с тем чтобы наилучшим образом подготовиться к будущим кризисам. Мы обсудим, как ЕС может продолжать возглавлять усилия по вакцинации в мире за счет экспорта и пожертвований и как увеличить мировые поставки вакцин", - добавил глава Евросовета.

Как сообщили ранее в Совете ЕС, более 125 миллионов жителей Евросоюза, или 57% взрослого населения, полностью вакцинированы от коронавируса. Брюссель намерен к июлю вакцинировать 70% взрослого населения сообщества.

Стратегическая дискуссия по РФ

Отношения с Россией станут одной из главных тем первого дня саммита. "Мы обсудим отношения с Россией после наших углубленных дебатов в мае и доклада Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", - сообщил Мишель.

Как рассказал журналистам накануне высокопоставленный представитель ЕС, "ожидается углубленная дискуссия по России". "Мы ожидаем углубленную дискуссию по России на основании отчета, представленного главой дипломатии [ЕС Жозепом Боррелем] неделю назад. Лидеры будут высказываться по этому отчету", - пояснил он, отметив, что по итогам саммита лидеры ЕС примут заключения по России.

Боррель провел 16 июня в Брюсселе пресс-конференцию, на которой представил новую стратегию ЕС в отношении России под названием "Отталкивать, сдерживать, вовлекать". Согласно этому документу, ЕС намерен противодействовать якобы предпринимаемым Россией попыткам вмешиваться в дела государств ЕС и соседних стран, сдерживать усиление влияния России в Европе и в мире, которое может противоречить интересам и ценностям ЕС, и одновременно вовлекать Россию в диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес: климату, борьбе с пандемией, урегулированию региональных и международных конфликтов.

Как заявил ранее корреспонденту ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов, новая стратегия по отношениям Евросоюза с Россией не стала прорывным документом и содержит "явные фактологические ляпы". По его мнению, документ "представляет собой информационный доклад, подготовленный Еврокомиссией и Европейской внешнеполитической службой под руководством Борреля", который адресован Европарламенту, Совету ЕС и Европейскому совету - лидерам стран - членов сообщества. Дипломат убежден, что никаких особых дискуссий по документу не ожидается.

Ситуация в Белоруссии

Обсуждая актуальные вопросы внешней политики, лидеры стран ЕС затронут и ситуацию в Белоруссии. "Мы рассмотрим ход выполнения наших недавних решений по Белоруссии", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель, подразумевая под "недавними решениями" поручение евроинститутам подготовить экономические секторальные санкции против Минска из-за посадки там в мае самолета Ryanair. Их ранее в среду согласовал комитет постоянных представителей ЕС, сообщил ТАСС источник в ЕС. Он подтвердил, что речь идет об ограничениях в отношении семи секторов экономики Белоруссии, в частности ориентированных на экспорт в ЕС. Дипломат отметил, что "все меры будут перечислены в публикации в "Официальном журнале ЕС". Эта публикация последует за утверждением санкций в Совете ЕС, с момента публикации данные меры должны вступить в силу.