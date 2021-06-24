{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Зону силовой операции в Донбассе посетили 22 иностранные делегации с начала года

В штабе ООС сообщили, что главная цель организации таких визитов заключается в том, чтобы проинформировать иностранных партнеров о ситуации с безопасностью в районе

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Более 20 иностранных делегаций посетили зону так называемой операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе) с начала года. Об этом в среду сообщила пресс-служба штаба ООС.

"22 иностранные делегации посетили район проведения операции объединенных сил с начала 2021 года. Стоит отметить, что количество мероприятий военного сотрудничества в ООС постоянно растет", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook штаба.

Уточняется, что основная форма проведения таких мероприятий - это визиты "представителей иностранных оборонных ведомств и правительственных делегаций, как правило руководства министерств иностранных дел и послов государств - членов НАТО и стран-партнеров".

В штабе отмечают, что главная цель организации таких визитов заключается в том, чтобы проинформировать иностранных партнеров о ситуации с безопасностью в районе ООС. "Одним из важных практических результатов мероприятий военного сотрудничества в районе проведения операции объединенных сил является содействие развитию операционных возможностей Вооруженных сил Украины за счет изучения потребностей подразделений на линии соприкосновения в вооружении и оборудовании с последующей корректировкой количественно-качественных показателей международной технической помощи", - заявили в штабе.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Эксперт: Западу стоит поддерживать позицию по Крыму заявлениями, а не отправкой кораблей
Читать полностью