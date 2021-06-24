Канада считает закрытие газеты "Пинго жибао" подавлением свободы слова в Гонконге

ОТТАВА, 24 июня. /ТАСС/. Власти Канады считают, что принудительное закрытие гонконгской оппозиционной газеты "Пинго жибао" (Apple Daily) является ударом по свободе печати и подавлением свободы слова в этом специальном административном районе КНР. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы канадского МИД Марка Гарно.

"Принудительное закрытие газеты Apple Daily по обвинениям в соответствии с гонконгским законом о национальной безопасности является значительным ударом по свободе печати и свободе слова в Гонконге и дает понять, что положения этого закона используются [властями] как инструмент подавления свободы СМИ и наказания диссидентов", - отметил он. Глава МИД подчеркнул, что данное решение местных властей, как считают в Оттаве, нарушает положения китайско-британской декларации о передаче Гонконга КНР, которая была подписана в 1984 году.

23 июня руководство "Пинго жибао" заявило о прекращении работы с четверга, указав, что принимает во внимание безопасность персонала и проблему ресурсов.

17 июня около 500 полицейских провели обыски в редакции "Пинго жибао" и ее головного медиахолдинга Next Digital Media, задержав пять руководящих сотрудников. Против двоих из них, включая главного редактора газеты Райна Ло, были выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы нацбезопасности.

"Пинго жибао" и медиахолдинг Next Digital Media принадлежат арестованному в конце прошлого года 73-летнему оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в Гонконге.