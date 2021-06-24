В Госдепе считают, что влияние РФ на Ливию имеет геополитические последствия для США

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Представитель Госдепартамента высокого ранга в среду выступил с утверждением, что российское влияние на ситуацию в Ливии имеет геополитические последствия для Соединенных Штатов.

"Российское участие в Ливии превратило это сейчас в нечто, что имеет геополитические последствия для США, это [происходит] на южном фланге НАТО <...>. Они распространяют свое влияние на [страны] Африки к югу от Сахары", - утверждал американский чиновник во время брифинга для журналистов. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Госдепа.

"Ливия - крупный поставщик нефти и газа. Это [сейчас] не представляет того движущего интереса, который могло представлять когда-то, но это все еще фактор в мировой экономике", - добавил чиновник.

Правительство России неоднократно подчеркивало, что российских военных в Ливии нет. Как указывал в конце марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, если кто из граждан РФ "и присутствует в Ливии, то они не представляют российское государство".

Как заявляли ранее в МИД РФ, Москва с самого начала противостояния между востоком и западом Ливии является активным участником международных усилий по его урегулированию и делает это на различных международных площадках. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле указывал на то, что ливийцам в настоящее время предстоит сделать решительный шаг в пользу всеобъемлющего урегулирования в Ливии, и международное сообщество должно всячески этому способствовать. Лавров также подчеркивал, что Россия будет всячески способствовать проведению выборов в Ливии в 2021 году таким образом, чтобы они устроили все политические силы страны.

Обстановка в Ливии

В Ливии до последнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.