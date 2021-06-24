В Пентагоне заявили о надежде обсуждать с РФ все влияющие на стратстабильность технологии

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. США исходят из того, что смогут обсуждать с Россией в рамках достигнутых на женевском саммите договоренностей все военные технологии, влияющие на стратегическую стабильность. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол.

"Мне кажется, отчасти диалог по стратегической стабильности представляет собой возможность, откровенно говоря, обеим сторонам транспарентно изложить свои взгляды на то, какие технологии каждая из них рассматривает как посягающие на стратегическую стабильность", - заявил заместитель руководителя американского военного ведомства, выступая на онлайн-конференции вашингтонского Фонда Карнеги.

"Думаю, <...> у переговоров по стратегической стабильности будет существенный ядерный компонент. Насколько я знаю, мы все еще консультируемся с россиянами относительно того, как в конечном счете вложить в это другие технологии - как уже существующие, так и создающиеся, - способные иметь последствия для стратегической стабильности", - отметил Кол.

"Думаю, - подчеркнул замглавы Пентагона, - мы [Россия и США] согласны с тем, что в центре этого [диалога] должен быть ряд вопросов, относящихся к ядерным вооружениям". "А затем - как мы вкладываем сюда же кибер, космос, создающиеся технологии вроде искусственного интеллекта <...>. Поэтому мы и будем вести диалог", - сказал Кол.

Согласно изложенной им информации, "Россия продолжает развивать новые виды ядерного оружия" и "увеличивает арсенал нестратегических ядерных вооружений". "Кроме того, мы видим, что роль, которую ядерное оружие играет в доктрине России, является довольно повышенной. В том смысле, что Россия, на мой взгляд, видит гораздо больше предназначения у ядерного оружия, чем какая бы то ни было другая страна", - утверждал замминистра.