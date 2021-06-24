Пентагон: КНР начинает склоняться к применению ядерного оружия в региональном конфликте

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Китай, вероятно, начинает уходить от своей ядерной доктрины "минимального сдерживания" в сторону возможности применения атомного оружия в региональном конфликте. Это утверждал в среду заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол.

Он вслед за другими американскими должностными лицами выразил мнение, что Пекин способен удвоить свой арсенал к концу десятилетия, что КНР создает новые виды ядерного оружия. "Они, возможно, уходят от своего традиционного взгляда, заключающегося в минимальном сдерживании [потенциального противника], к тому, чтобы говорить, что ядерные вооружения могут потребоваться в региональном конфликте", - отметил заместитель руководителя американского военного ведомства, выступая на онлайн-конференции вашингтонского Фонда Карнеги.

Как заявил в конце апреля директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер, по мнению вверенного ему ведомства, Россия и Китай, по всей видимости, существенно увеличат в течение следующего десятилетия размеры своих ядерных арсеналов. По словам Берриера, "ожидающимся расширением арсенала Москвы движет в основном рост [числа] нестратегических ядерных вооружений". Россия располагает, по оценкам США, примерно 1-2 тыс. тактических ядерных боезарядов и примерно 1,4 тыс. боеголовок для стратегических систем, свидетельствовал глава РУМО.

Он также подчеркнул, что спецслужбы США пересмотрели свои прежние выводы относительно темпов роста китайского ядерного арсенала. "В прошлом году РУМО предсказывало, что Китай по меньшей мере удвоит за нынешнее десятилетие свой ядерный арсенал, который, как предполагается, насчитывает 200 с небольшим боезарядов. С тех пор Пекин ускорил расширение своего ядерного арсенала, находится [теперь] на пути к тому, чтобы превзойти наши предыдущие прогнозы относительно вероятного размера арсенала к концу текущего десятилетия", - пояснил Берриер.