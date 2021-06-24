Японская полиция создает департамент кибербезопасности

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Полицейское управление Японии приняло решение создать отдельный департамент кибербезопасности, которому будет подчинено специальное подразделение численностью примерно 200 человек. Эта структура начнет работать с апреля 2022 года после внесения соответствующих изменений в законодательство, сообщило в четверг информационное агентство Kyodo.

Департамент объединит уже действующие отделы и подразделения такой направленности. Он будет заниматься только крупными делами о кибератаках, к которым могут иметь отношение спецслужбы иностранных государств. Подразделения департамента предполагается оснастить новейшей техникой, включая системы искусственного интеллекта.

Особое внимание планируется уделить защите государственных органов и важнейших объектов инфраструктуры. Сотрудники департамента будут располагать правом на арест и возбуждение уголовных дел.

Только в 2019 году полиция в Японии зафиксировала более 4 тыс. крупных попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами злоумышленников становились электротехнические корпорации NEC и Mitsubishi Electric. В апреле этого года власти сообщили, что китайские хакеры могли быть причастны к масштабной кибератаке, которой в 2016 году подверглись более 200 исследовательских институтов и компаний страны, включая Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).