Япония выразила протест России в связи с военными учениями на Курилах

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест РФ в связи с военными учениями частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и сил Тихоокеанского флота, которые в том числе проводятся на южной части Курильских островов. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы следим за действиями российских военных на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС). 23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия России на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции", - сказал он.

В среду пресс-служба ВВО сообщила о начале учений на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря с участием более 10 тыс. военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов. Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.