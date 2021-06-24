{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Меркель: Евросоюз должен искать пути "прямого диалога" с российским руководством

Канцлер ФРГ также призвала выработать единые механизмы ответа на политику Москвы

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Европейскому союзу нужны собственные переговорные форматы с Россией и ее президентом Владимиром Путиным; требуется выработать единые механизмы ответа на политику Москвы, а также составить список общих стратегических интересов. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

По ее словам, ЕС не должен довольствоваться одним лишь анализом отношений с Москвой. Она сказала, что если сообщество и реагирует на действия России, то нередко без координации между собой. "Вместо этого нам нужно создать механизмы единого и общего ответа" , отметила глава кабинета министров. "Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России", - утверждала она.

"Одновременно с этим нам нужно определить повестку общих стратегических интересов. К примеру, в области защиты климата, в сфере мира и безопасности, в вопросе решения кризисов в Ливии и Сирии", - добавила Меркель.

"Без сомнений, ЕС ввиду своей территориальной близости и ответственности перед странами Восточного партнерства, Украиной или Белоруссией, странами Восточных Балкан должен искать надлежащий ответ на российские действия. Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы", - заявила канцлер.

В среду газета Financial Times сообщила, что Меркель якобы выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В кабмине ФРГ в ответ на запрос ТАСС не стали подтверждать или опровергать эту информацию.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссия
Глава МВД Сербии заявил, что страна никогда не будет членом НАТО
Республика останется военно нейтральной, подчеркнул Александар Вулин
Читать полностью