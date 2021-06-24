Меркель: Евросоюз должен искать пути "прямого диалога" с российским руководством

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Европейскому союзу нужны собственные переговорные форматы с Россией и ее президентом Владимиром Путиным; требуется выработать единые механизмы ответа на политику Москвы, а также составить список общих стратегических интересов. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

По ее словам, ЕС не должен довольствоваться одним лишь анализом отношений с Москвой. Она сказала, что если сообщество и реагирует на действия России, то нередко без координации между собой. "Вместо этого нам нужно создать механизмы единого и общего ответа" , отметила глава кабинета министров. "Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России", - утверждала она.

"Одновременно с этим нам нужно определить повестку общих стратегических интересов. К примеру, в области защиты климата, в сфере мира и безопасности, в вопросе решения кризисов в Ливии и Сирии", - добавила Меркель.

"Без сомнений, ЕС ввиду своей территориальной близости и ответственности перед странами Восточного партнерства, Украиной или Белоруссией, странами Восточных Балкан должен искать надлежащий ответ на российские действия. Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы", - заявила канцлер.

В среду газета Financial Times сообщила, что Меркель якобы выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В кабмине ФРГ в ответ на запрос ТАСС не стали подтверждать или опровергать эту информацию.