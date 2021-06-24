В МИД КНР призвали США немедленно снять торгово-экономическую блокаду Кубы

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Власти Китая призвали Соединенные Штаты немедленно снять торгово-экономическую блокаду Кубы. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Блокада Кубы со стороны Соединенных Штатов продолжается с нарастающей силой", - сказал он. По словам дипломата, Китай всегда выступал за уважение социальной системы и путей развития всех стран, за поддержание справедливости, правосудия и международного порядка, основанного на международном праве, и выступал против попыток введения принудительных односторонних мер.

"Китай призывает США немедленно снять экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы", - указал Чжао Лицзянь. Он также выразил надежду на то, что США будут придерживаться принципов Устава ООН и ключевых норм международных отношений во взаимодействии с Кубой.

В среду Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы. За поддержку решения выступили 184 государства, два - США и Израиль - проголосовали против, три воздержались от голосования.

Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой.

США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в эту страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.