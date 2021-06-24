В Сербии заявили, что не введут антироссийские санкции

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сербия не вводила и не будет вводить санкции против России, несмотря на давление извне. Об этом заявил в четверг спикер Народной скупщины (парламента) республики Ивица Дачич.

"Сербия ни минуты не размышляла о введении санкций против России, несмотря на давление извне, и она не намерена делать это в будущем", - подчеркнул Дачич.

Дачич отметил успешное сотрудничество Сербии и России в сфере производства вакцин от коронавируса. "То, что президенты [России и Сербии Владимир] Путин и [Александар] Вучич лично участвовали в запуске этого проекта, больше всего говорит о значении, которое мы этому придаем", - заявил спикер. "Мы доверили свою жизнь российской вакцине. Я был первым, кто привился ею в Сербии", - напомнил Дачич.

Конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит на площадке Русского дома в Белграде. Ее участники обсуждают перспективы сотрудничества России и Сербии в экономической, гуманитарной и культурной сферах. В мероприятии, помимо Дачича, принимают участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, глава МВД республики Александар Вулин, сопредседатель межправкомитета Ненад Попович, сербские и российские политики и эксперты.