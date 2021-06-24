Минск направил четырем странам просьбы допросить бывших членов латышских легионов СС

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Белоруссия направила в Латвию, Великобританию, Австралию и Канаду запросы об оказании правовой помощи, в которых содержатся просьбы допросить живущих в этих странах бывших членов латышских легионов СС. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде в отношении населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны Эдуард Скурат.

"Генеральная прокуратура обратилась в компетентное учреждение юстиции Латвии с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси. Генеральная прокуратура Беларуси исходит из того, что латвийские коллеги с почтением отнесутся к сохранению памяти невинно убитых нацистскими карателями жителей Беларуси и окажут правовое содействие в полном объеме", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Он проинформировал, что следствие располагает сведениями "о 22 бывших членах латышских легионов СС, проживающих в настоящее время на территории Латвийской Республики".