Вице-президент Экваториальной Гвинеи: Россия играет важнейшую роль в мире, включая Африку

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия играет важнейшую стабилизирующую роль в мире, в том числе в Африке. Об этом заявил в четверг вице-президент, ответственный за оборону и безопасность Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Мангу на IX Московской конференции по международной безопасности. Он выступил на пленарном заседании, посвященном военном и военно-техническом сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке как главный фактор укрепления региональной безопасности.

"Россия не только сыграла ключевую роль в достижении странами Африки свободы от колониальной зависимости, Москва продолжает политику, которая вызывает одобрение африканских народов и отвечает их жизненным интересам, - подчеркнул Теодоро Нгема Обианг Мангу. - Благодаря действиям России по укреплению мира и сотрудничества страны Африки добиваются стабильности. Россия продолжает вносить важный вклад в развитие и процветание народов континента через подготовку и обучение африканцев, многие из которых входят в делегации, прибывшие в Москву на нынешнюю конференцию".

Вице-президент Экваториальной Гвинеи подчеркнул, что политика России по отношению к Африки является ключевым фактором развития африканских государств. "Россия дает нам инструменты для национального строительства, - подчеркнул он. - Россия является важнейшим дружественным партнером Африки. Для Экваториальной Гвинеи Москва остается дружественным и надежным союзником, стратегическим партнером".

Касаясь региональных угроз, Теодоро Нгема Обианг Мангу отметил, что Экваториальная Гвинея крайне обеспокоена ростом пиратства в Гвинейском заливе. "В последние годы наша страна стала жертвой пиратских нападений, - подчеркнул он. - Нестабильность в Гвинейском заливе создает угрозу мировым морским перевозкам. Мы ценим помощь РФ в формировании сплоченных сил для решения данной проблемы".

Вице-президент Экваториальной Гвинеи высказался также за расширение сферы деятельности Совета Безопасности ООН, а также включения в его состав представителя Африки.