Власти Каталонии считают, что основатель компании McAfee покончил с собой

МАДРИД, 24 июня. /ТАСС/. Обнаруженный мертвым в испанской тюрьме американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи, по всей видимости, покончил жизнь самоубийством. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в департаменте юстиции при правительстве автономного сообщества Каталония.

Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. Ранее стало известно о том, что суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Как уточнили каталонские власти, медики безуспешно пытались реанимировать Макафи. Хотя сейчас ведется расследование причин случившегося, "все указывает на то, что смерть могла наступить в результате самоубийства", добавили власти региона.

Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel. В середине июня состоялись слушания по вопросу его экстрадиции из Испании в США, на которых он называл себя жертвой преследования по политическим мотивам. 75-летний Макафи также говорил, что в случае выдачи США он "со всей уверенностью" провел бы остаток жизни в тюрьме.

Ранее федеральная прокуратура Западного округа американского штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов. В прокуратуре подчеркивали, что Макафи получил миллионы долларов, в частности, путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления. "В период 2014-2018 годов Макафи не предоставил налоговые декларации несмотря на то что получил значительные средства из указанных источников", - отмечали в прокуратуре.