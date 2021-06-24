Эксперты клуба "Валдай" в Белграде обсудят перспективы сотрудничества России и Сербии

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Первая российско-сербская конференция клуба "Валдай", организованная совместно с представительством Россотрудничества в Сербии, стартовала в четверг в столице республики. Эксперты и высокопоставленные лица двух стран обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества Москвы и Белграда.

Как отметили организаторы, текущая конференция станет первой для Валдайского клуба на Балканском полуострове - в регионе, который представляет приоритетное значение для России. Соответствующим образом звучит и тема встречи - "Россия на Балканах: взгляд в будущее".

В клубе "Валдай" отмечают растущий экспертный интерес к Балканам, а также необходимость более четкой проработки российской позиции по отношению к региону. "Активизируя балканское направление в своей деятельности, Валдайский клуб ставит своей целью наладить продуктивное экспертное взаимодействие между Россией и Сербией, укрепить положительный имидж России в сербских экспертных кругах", - сообщили там.

В программе конференции запланировано обсуждение российско-сербского взаимодействия в экономической, гуманитарной и культурной сферах. Организаторы встречи обратили внимание на особый статус отношений Москвы и Белграда. В частности, Сербия не присоединилась к санкционной политике ЕС против России, а с 10 июля начнет взаимодействие с Евразийским экономическим союзом в рамках зоны свободной торговли. Кроме этого, в начале июня Сербия стала первым государством Европы, запустившим производство российской вакцины "Спутник V" на своей территории. Еще одним успешным примером сотрудничества двух стран является запуск нового трубопровода "Балканский поток". Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться экспертами на сессиях.

"Россия и Сербия занимают схожую позицию по многим вопросам международной повестки дня, что делает периодическую сверку часов естественной и необходимой. Это обуславливает интенсивность контактов российской и сербской сторон на различных уровнях, в том числе в период пандемии", - указали в клубе "Валдай" в преддверии встречи. Там также обратили внимание на то, что глава МИД РФ совершил свой первый зарубежный визит после начала пандемии именно в Белград.

В мероприятии будут участвовать более 30 российских и сербских специалистов по региону - политологов, экономистов, культурологов, представителей университетов и научных институтов. На конференцию приглашены высокопоставленные представители Сербии, в числе которых председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич, министр иностранных дел Никола Селакович и министр внутренних дел Александр Вулин. Также среди гостей всемирно известный сербский кинорежиссер, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербии Эмир Кустурица. От российской стороны во встрече примут участие руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.