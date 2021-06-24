Сеул намерен продолжить добиваться возобновления диалога с Пхеньяном

СЕУЛ, 24 июня. /ТАСС/. Республика Корея продолжит предпринимать усилия, направленные на возобновление диалога с КНДР. Об этом заявил в четверг в Сеуле на брифинге для журналистов представитель южнокорейского министерства объединения.

"Диалог и сотрудничество - лучший способ обеспечить стабильный и мирный контроль над ситуацией на Корейском полуострове", - заявил чиновник. Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел КНДР Ли Сон Гвона о том, что Пхеньян не рассматривает даже возможность каких-либо контактов с США.

"Позиция Сеула неоднократно разъяснялась, и она остается неизменной. Это стремление к возобновлению диалога между Югом и Севером, между Севером и США", - подчеркнул представитель министерства. "Пока слишком рано делать вывод о том, что эти заявления отражают официальную позицию Пхеньяна в отношении диалога. Мы должны внимательно следить за будущими событиями", - сказал он.

В среду глава МИД КНДР заявил агентству ЦТАК, что Пхеньян не рассматривает "даже возможности каких-либо контактов с США, считая их бессмысленными и пустой тратой драгоценного времени".

Ли Сон Гвон добавил, что его министерство полностью поддерживает позицию заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится младшей сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Ранее она заявила, что США стоит быть осторожнее при трактовке сигналов, исходящих из Пхеньяна, чтобы избежать разочарования и ошибочных ожиданий.