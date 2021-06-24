Главы МИД "Ассоциированного трио" подтвердили стремление к сотрудничеству с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел "Ассоциированного трио" подтвердили приверженность к сотрудничеству с Европейским союзом. Об этом заявили в четверг главы МИД Грузии, Молдавии и Украины на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Стороны, в частности, обсудили вопросы предстоящего в декабре саммита "Восточное партнерство". "Мы будем работать вместе с другими странами "Восточного партнерства", а также с Европейским союзом, чтобы сделать предстоящий саммит "Восточного партнерства" следующим шагом на пути к более сильному и эффективному сотрудничеству [с ЕС]", - сказал глава дипведомства Грузии Давид Залкалиани.

И.о. премьер-министра, глава МИД Молдавии Аурелиу Чокой в свою очередь подчеркнул, что Молдавия, Украина и Грузия объединились в одну команду, чтобы совместными усилиями эффективнее сотрудничать с ЕС. Эту мысль продолжил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что в повестке предстоящего саммита много важных вопросов в политической и экономической интеграции ЕС и "Ассоциированного трио".

По итогам сегодняшних переговоров внешнеполитическое ведомство Украины опубликовало совместную статью трех министров, в которой, в том числе, подчеркивается, что подписанное соглашение об ассоциации с Евросоюзом "помогло странам укрепиться на пути демократического развития и строительстве процветающих государств". В статье также подчеркивается, что, как три независимые страны, объединенные европейским выбором и желанием вывести взаимодействие с ЕС на новый уровень, Грузия, Молдавия и Украина уже имеют значительный опыт сотрудничества и кооперации на пути к европейской интеграции, в частности в формате "Восточного партнерства". А создание "Ассоциированного трио", отмечается в статье, отражает "стремление стать членами ЕС и подтверждает обязательства двигаться вперед по выполнению соглашений об ассоциации с Европейским союзом и придает новый толчок стратегическому развитию "Восточного партнерства".

"Восточное партнерство"

Проект "Восточное партнерство" был учрежден по инициативе Европейского союза в мае 2009 года. Его цель - интеграция ЕС с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной (бывшими республиками Советского Союза). Украина, Грузия и Молдавия, объявив целью своей внешней политики вступление в ЕС, 27 июня 2014 года подписали соглашения об ассоциации с Европейским союзом. 17 мая 2021 года в Киеве состоялось заседание глав МИД ассоциированных с ЕС трех стран - Грузии, Молдавии и Украины. По его итогам стороны подписали меморандум "Ассоциированное трио", касающийся сотрудничества между странами для ускорения интеграции в Евросоюз, а также договорились координировать усилия в рамках программы "Восточного партнерства".

24 июня главы МИД "Ассоциированного трио" впервые посетили Брюссель и выразили намерение сделать сотрудничество с ЕС как можно более практичным и нацеленным на результат. Стороны подчеркнули, что "Восточному партнерству" необходим новый политический импульс и обозначение новых горизонтов совместной работы", а их новое объединение "Ассоциированное трио" является подтверждением "твердой решимости стран и твердого выбора европейского будущего".