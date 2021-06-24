Министр инноваций Сербии: сотрудничество с РФ необходимо для ведения независимой политики

БЕЛГРАД, 24 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Стратегическое сотрудничество с Россией необходимо Сербии для ведения суверенной и независимой политики. Об этом сообщил ТАСС министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"Сербия должна иметь стратегическое сотрудничество с Россией, чтобы быть в состоянии проводить независимую и суверенную политику. Развитие стратегического экономического сотрудничества с Россией не означает, что Сербия поворачивается к России в ущерб сотрудничеству со своими западными партнерами, напротив, Сербия таким образом укрепляет свои возможности ведения независимой экономической политики", - заявил Попович.

"Старая и великая идея гласит, что Балканы принадлежат балканским народам. Чтобы балканские страны были независимыми и проводили суверенную политику, они должны иметь развитое сотрудничество и с Западом, и с Россией", - заявил министр. По его словам, "ключ в равновесии", а не в том, чтобы примкнуть к одной из сторон.

Российско-сербская конференция "Россия на Балканах: взгляд в будущее" Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит на площадке Русского дома в Белграде. На ней обсуждаются перспективы сотрудничества России и Сербии в экономической, гуманитарной и культурной сферах. В мероприятии приняли участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, спикер сербского парламента Ивица Дачич, глава МИД Сербии Никола Селакович, глава МВД Сербии Александар Вулин, сопредседатель межправкомитета Ненад Попович, сербские и российские политики и эксперты.