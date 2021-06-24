Глава МИД Сербии призвал россиян и сербов больше знать друг о друге

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сербы и россияне должны больше знать друг о друге, чтобы успешно сотрудничать. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, выступая на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Русском доме в Белграде.

"Тема отношений Сербии и России неисчерпаема, но нельзя говорить о будущем, не говоря о прошлом. Мы должны проводить такие форумы с целью больше узнать друг о друге. Нередко мы неоправданно говорим, что отлично знаем Россию, ее культуру, но я также был свидетелем аналогичного поведения российских друзей и коллег. Проведение таких форумов имеет серьезное стратегическое значение, поскольку сегодня, наконец, мы являемся свидетелями стабилизации отношений между Сербией и Российской Федерацией", - заявил Селакович.

Конференция "Россия на Балканах: взгляд в будущее" Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит на площадке Русского дома в Белграде. На встрече обсуждаются перспективы сотрудничества России и Сербии в экономической, гуманитарной и культурной сферах. В мероприятии приняли участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, спикер сербского парламента Ивица Дачич, глава МВД Сербии Александар Вулин, сопредседатель межправкомитета Ненад Попович, сербские и российские политики и эксперты.