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Инцидент с британским эсминцем в Черном море
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Джонсон не считает, что британская сторона лжет о деталях инцидента с эсминцем

Премьер также заявил, что эсминец шел в международных водах
Премьер Великобритании Борис Джонсон Francisco Seco/Pool via REUTERS
Описание
Премьер Великобритании Борис Джонсон
© Francisco Seco/Pool via REUTERS

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не считает, что официальный Лондон лжет о подробностях произошедшего в среду у побережья Крыма инцидента с британским эсминцем HMS Defender. Об этом глава правительства заявил в четверг группе британских журналистов, отвечая на вопрос, признает ли он обвинения МИД РФ в том, что британские власти лгут.

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"Это не соответствует имеющейся у меня информации и, согласно моему пониманию ситуации, ударная группа следовала тем маршрутом, которого и следовало ожидать, через международные воды в соответствии с международным правом", - сказал Джонсон, слова которого приводит информагентство PA.

Премьер-министр упомянул ударную авианосную группу во главе с кораблем HMS Queen Elizabeth, частью которой является Defender. Как отмечается на сайте Минобороны королевства, эсминец временно оторвался от группы, отправившейся в мае в семимесячный поход в Индийско-Тихоокеанский регион, чтобы "выполнить ряд собственных задач в Черном море".

'Минобороны России/ТАСС/Ruptly/Reuters'

 

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисИнцидент с британским эсминцем в Черном море
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