Глава МИД Сербии заявил о стремлении в ЕС, но не ценой разрыва отношений с Россией

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сербия стремится стать членом Евросоюза, но не ценой разрыва отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил в четверг в министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, выступая на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Русском доме в Белграде.

"Мы всегда говорим: да, мы находимся на европейском пути, мы видим себя в Европейском союзе, но не ценой прекращения, а наоборот, укрепления, усиления наших отношений с нашими традиционными друзьями, в первую очередь с Российской Федерацией", - заявил министр.

"Наша страна готова к сотрудничеству со всеми партнерами, не имеет значения, на какой стороне мира они находятся. Но Сербии никто не будет выбирать друзей, как мы не выбираем отца и мать, Родину и Славу, которую будем славить. Мы хорошо знаем, кто наши друзья", - сказал он.

"Я искренне считаю, что хорошее, успешное будущее Европы и России может быть только совместным. Об этом нам нельзя забывать", - подчеркнул министр иностранных дел.

Российско-сербская конференция "Россия на Балканах: взгляд в будущее" Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит на площадке Русского дома в Белграде. Участники конференции обсуждают перспективы сотрудничества России и Сербии в экономической, гуманитарной и культурной сферах. В мероприятии приняли участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, спикер сербского парламента Ивица Дачич, глава МИД Сербии Никола Селакович, глава МВД Сербии Александар Вулин, сопредседатель межправкомитета Ненад Попович, сербские и российские политики и эксперты.