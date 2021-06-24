В Белоруссии приостановили процесс признания материалов портала tut.bу экстремистскими

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Процесс о признании материалов белорусского портала tut.bу и его соцсетей экстремистскими приостановлен на неопределенный срок, сообщила в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Процесс о признании продукции портала tut.bу и соцсетей издания экстремистскими приостановлен на неопределенный срок. Было подано заявление об обжаловании действий комиссии по вынесению экспертного заключения", - говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на редакцию портала и уточняется, что жалоба была подана адвокатом. Обжалование будет рассматривать Экономический суд, дата заседания пока не определена.

Адвокат не согласился с выводами комиссии по вынесению экспертного заключения. "Экспертное заключение не охраняется никакой тайной по закону, выводы экспертов не побуждают к экстремистскому поведению. Все материалы находятся, в целом, в открытом доступе, и любой желающий может с ними ознакомиться", - приводит его слова редакция tut.bу.

Суд Центрального района Минск в четверг рассматривал гражданское дело по заявлению МВД о признании информационной продукции tut.bу экстремистскими материалами. В заявлении министерства говорится, что был проведен мониторинг публикаций на портале и в его соцсетях, в результате чего обнаружили материалы, затрагивающие интересы Белоруссии с "признаками экстремизма". Материалы были направлены на оценку в Республиканскую экспертную комиссию, которая пришла к выводу, что действия портала наносят ущерб национальным интересам и национальной безопасности страны.

18 мая Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генеральной прокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. В конце прошлого года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство министерства информации Белоруссии. Тогда в редакции tut.by заявили, что портал продолжит работать как интернет-ресурс. Затем сайт tut.by был заблокирован, портал представлен в соцсетях.

В настоящее время в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома, СИЗО КГБ и под домашним арестом находятся более 10 сотрудников ООО "Тут бай медиа", а также несколько руководителей проектов, связанных с tut.by. Белорусские правозащитные организации называют их политическими заключенными.