Британский премьер не считает, что отношения с РФ находятся на исторически низком уровне

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не считает, что отношения королевства с Россией находятся на исторически низкой отметке. С таким заявлением глава правительства выступил в четверг перед группой британских журналистов.

"Нет, не думаю, [что отношения достигли исторически низкого уровня]. Я лично помню время, когда дела, безусловно, обстояли значительно хуже. Все, что мы делаем, является поддержанием верховенства закона", - сказал Джонсон, слова которого приводит агентство PA.

Он добавил, что защита международного права - одна из задач кораблей ударной авианосной группы ВМС Великобритании, в состав которой входит эсминец HMS Defender, в среду спровоцировавший инцидент у побережья Крыма.