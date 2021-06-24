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Макрон заявил, что ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией

Как отметил президент Франции, такой диалог "необходим для стабильности всего европейского континента"

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Евросоюз не может дальше мириться с отсутствием регулярного диалога с Россией, который должен быть требовательным и масштабным. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Мы не можем мириться с отсутствием диалога с Россией", - сказал Макрон. "В этом диалоге необходимо защищать интересы европейских стран и делать это с требовательностью", - считает президент Франции.

По его словам, "такой диалог с Россией необходим для стабильности всего европейского континента". "Но он должен быть требовательным, потому что мы не поступаемся нашими ценностями и интересами", - отметил французский лидер. "Мы не можем оставаться в логике реакции на каждый отдельный случай", - подчеркнул он. "Ведь недавно мы были свидетелями структурирующей дискуссии между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом", - отметил Макрон.

Он напомнил, что "Франция в течение последних двух лет призывала к такой дискуссии". "Я бы хотел, чтобы мы смогли в условиях европейской координации и единства Европы вести требовательный и масштабный диалог с Россией", - заявил Макрон. Он выразил надежду, что "проделанная работа и подготовленный к саммиту ЕС доклад об отношениях с Россией позволят продвигаться вперед".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияФранцияБайден, Джозеф (Джо)Макрон, Эмманюэль
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