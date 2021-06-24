МИД Узбекистана сообщил о переходе 53 афганских военных через границу с республикой

ТАШКЕНТ, 24 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что в среду 53 вооруженных военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения перешли границу с республикой.

"23 июня 2021 года 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане возвращены на родину", - говорится в сообщении дипведомства, распространенном в четверг.

В МИД заявили, что любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры.

Как подчеркнули в министерстве, в Узбекистане внимательно следят за развитием военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях. "Вызывает крайнюю обеспокоенность рост насилия в соседней стране", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. МИД призвал все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и к недопущению жертв среди гражданского населения.

Узбекская сторона заявила о своей твердой приверженности поддерживать традиционно дружественные и добрососедские отношения с Афганистаном, сохранять нейтралитет и невмешательство во внутренние дела соседней страны. "Правительство Узбекистана продолжит оказание всемерной экономической и гуманитарной поддержки братскому афганскому народу, в том числе путем осуществления в стране крупных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, реализация которых будет способствовать установлению прочного и всеобъемлющего мира в Афганистане", - заключили в министерстве.

Во вторник пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана сообщил, что свыше 130 военнослужащих правительственных войск Афганистана после вооруженного нападения, совершенного талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) на территории Шерхон-Бандар, отступили и перешли на территорию Таджикистана. В среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его таджикский коллега Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора оценили обстановку на линии границы с Афганистаном как весьма напряженную, договорились продолжить совместные усилия для поддержки межафганского диалога и содействия установлению стабильности в республике.